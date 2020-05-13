Участники группы «Би-2» рассказали о проекте «Неделя, в которую все случилось»

По словам музыкантов, каждый день на протяжении этой недели сайт спецпроекта, специально созданный к юбилейной дате, будет пополняться новыми страницами истории первого альбома «Би-2» с эксклюзивными материалами и архивными фотографиями того времени.

Исполнители намерены поделиться историями о создании группы, раритетными снимками, афишами и мерчем того времени. Сообщается, что первый день целиком посвятят фильму «Брат-2».

Юбилей легендарного альбома отметят в Instagram Шуры «Би-2» 16 мая.