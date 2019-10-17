Участники «Дома-2» заразились венерической болезнью

Настя Коткова рассказала об этом во время разговора с подписчиками в Instagram. По ее словам, заболевание было у 21-летнего Алексея Кудряшова. Девушка отметила, что молодой человек этого не скрывает и сам говорит о том, что проходит лечение у специалиста.

Заразился Кудряшов от возлюбленной 29-летней Анастасии Ивановой. Она же заразилась от 25-летнего Владислава Иванова.

Настя Коткова добавила, что Алексей Кудряшов знал о венерическом недуге и соблазнил еще одну звезду «Дома-2» - 27-летнюю Анастасию Балинскую. Теперь девушке также вынуждена лечиться у дерматовенеролога.

Коткова не уточнила, какое именно заболевание у участников телестройки, но отметила, что сама полностью здорова. По ее словам, она отказалась от близости с Алексеем Кудряшовым, поскольку знала о его недуге.