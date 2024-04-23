Знаменитости 23 апреля 2024, 16:56 Участники «Би-2» решили получить гражданство Молдавии Несколько участников группы «Би-2» подали документы на молдавское гражданство РИА «Новости»

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Участники рок-группы «Би-2» подали заявления на получение гражданства Молдавии. Об этом сообщил глава администрации президента страны Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.

По его словам, заявки направили на рассмотрение президента Майе Санду и будут оценивать с точки зрения соответствия интересам государства. Он отметил, что музыка «Би-2» ценится многими поколениями молдавских слушателей.

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«В нашей стране всегда найдется место для тех, кто выступает за мир, способствует развитию культуры, гражданского воспитания и межнациональной дружбы», — написал чиновник.

Ранее лидер «Би-2» Егор Бортник* заявил о банкротстве группы. Коллектив столкнулся с финансовыми сложностями после переезда из России. Однако музыканты надеются, что они окажутся временными.

* Признан иностранным агентом на территории России.