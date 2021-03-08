Россияне выбрали участника Евровидения-2021

На Первом канале прошел праздничный концерт, во время которого зрители выбрали одного участника — он будет представлять страну на Евровидении 2021 года. Эта роль досталась певице Маниже — она исполнит песню Russian Woman.

Праздничное шоу началось в 20:00.

«Это наш подарок, подарок Первого канала всем женщинам, которые любят современную музыку, любят конкурс песни „Евровидение“, мы в восемь часов дарим так называемый национальный отбор участника конкурса песни Евровидение-2021 от России», — отметил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

При этом до самого начала концерта не было официального списка его участников, которые должны были побороться за возможность поехать на конкурс. В результате в национальном отборе приняли участие три претендента — группа «#2Маши», Антон Беляев и певица Манижа.

В 2020 году представлять Россию на конкурсе должна была группа Little Big с песней Uno. Однако музыканты не смогли туда попасть — из-за пандемии коронавируса Евровидение решили отменить. 8 марта они опубликовали новый клип на песню Sex Machine. Многие предположили, что эту песню группа хотела исполнить на конкурсе — по правилам, никто из участников не мог исполнять треки 2020 года.

Little Big не участвовала в национальном отборе — они присутствовали на шоу как особые гости.