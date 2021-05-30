Участник «Последнего героя» поделился печальным открытием на съемках

Участник нового сезона шоу «Последний герой», актер Денис Шведов, рассказал о самом печальном открытии во время пребывания на необитаемом острове. Своими эмоциями после проекта он поделился для YouTube-канала «Георгий за кадром».

Шведов осознал всю сложность ситуации только на второй-третьей неделе после приезда на остров.

«Первая проверка — это что ты спишь где придется, крысы там, песчаная блоха, жара лютая, ультрафиолет невероятный, жрать нечего, туалета нет, помыться негде. Но самое главное — это столкновение с людьми и столкновение с самим собой», — признался Шведов.

Самым печальным, что актер понял в процессе съемок, оказалось неумение многих «взрослых состоявшихся людей» общаться и взаимодействовать друг с другом.

«Просто говорить о себе, про себя. Говорить о своих чувствах», — пояснил Шведов.

Он не считает себя успешным в этом плане, но стремится стать лучше.

Ранее Шведов отверг ухаживания 25-летней модели Александры Маслаковой из племени «Новичков». Участник проекта объяснил свою позицию тем, что женат и не ищет отношений. Девушка провела ночь на острове соперников, там она пыталась найти расположение актера во время ужина у костра. Мужчина помог девушке согреться, выдав ей большую футболку, но потом никак не реагировал на модель.

Во время съемок Шведов не скучал по соцсетям и другим благам цивилизации. Также он успел похудеть.