Участник «На-На» рассказал о проблемах с памятью у Бари Алибасова

По мнению артиста, нарушения в памяти Алибасова появились после курса лечения, который он прошел летом нынешнего года.

«У него часто бывают провалы в памяти после больницы. К примеру, когда мы вчера общались», — пояснил музыкант.

В понедельник, 7 сентября, на YouTube появился восьмой выпуск документального сериала «История русской поп-музыки». Один из сюжетов посвятили группе «На-На». Журналист, который брал интервью у продюсера, обратил внимание, что тот не помнит, как зовут участников проекта.

Ранее сын Алибасова назвал главную причину, по которой его отец решил развестись с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасов-младший заявил, что такое решение он принял из-за поведения дочери своей жены. Мужчина вспомнил, что актриса сама настаивала на браке. Наследник знаменитости подозревает, что у нее могли быть корыстные цели. По мнению сына композитора, супругу отца могло заинтересовать его наследство.