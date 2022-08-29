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    29 августа 2022, 02:37

    Участник КВН умер за месяц до своей свадьбы

    Участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков умер в 30 лет

    Юлия Шелковенко

    Ведущий праздничных мероприятий, участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков скончался в Нижнем Тагиле. Юмористу было 30 лет, сообщил TagilCity.ru.

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    Капитан команды «Северный квартал» ушел из жизни 26 августа. По словам его друга Дениса, юмористу стало плохо на улице.

    «Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся», — поделился собеседник издания.

    Предварительной причиной смерти названа остановка сердца. Сумароков не дожил месяц до свадьбы — 23 сентября была намечена церемония бракосочетания.

    В июне скончался участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» Халил Мусаев. У шоумена случился инсульт.

    Ранее мать артиста Александра Реввы отреагировала на слухи об эмиграции сына. По ее словам, бывший игрок команды «Утомленные солнцем» просто отдыхает в Испании.