Участник КВН умер за месяц до своей свадьбы

Ведущий праздничных мероприятий, участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков скончался в Нижнем Тагиле. Юмористу было 30 лет, сообщил TagilCity.ru.

Капитан команды «Северный квартал» ушел из жизни 26 августа. По словам его друга Дениса, юмористу стало плохо на улице.

«Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся», — поделился собеседник издания.

Предварительной причиной смерти названа остановка сердца. Сумароков не дожил месяц до свадьбы — 23 сентября была намечена церемония бракосочетания.

В июне скончался участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» Халил Мусаев. У шоумена случился инсульт.

Ранее мать артиста Александра Реввы отреагировала на слухи об эмиграции сына. По ее словам, бывший игрок команды «Утомленные солнцем» просто отдыхает в Испании.