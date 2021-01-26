Участник КВН Олег Филимонов рассказал, как узнал о смерти Ирины Токарчук

Мужчина объяснил, что ему позвонил продюсер программы Александр Тарасуль. Он сообщил, что артистка неожиданно скончалась. Коллега Филимонова Яша Гопп за два часа до печальной новости, разговаривал с ней по телефону. Спустя два часа женщина вышла на балкон и там умерла.

«Мы ее все любим и знаем как тетю Симу по „Джентльмен-шоу“. Но это только одна грань ее таланта. Она действительно замечательная актриса. Недавно я был на ее спектаклях в Русском драмтеатре. Ира блестяще, очень тонко играла свои роли», — отметил ведущий.

Актер подчеркнул, что Токарчук была очень хорошим партнером и человеком, который ничем не обременяя стремился помогать. Он признался, что не в курсе точной причины смерти женщины. Как предположил артист, у нее были проблемы с сердцем.

В понедельник, 25 января, в Одессе умерла актриса Ирина Токарчук. Ей был 61 год. По предварительной информации, причиной кончины стал сердечный приступ.