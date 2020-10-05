Участник «КЛИККЛАК» заразился смертельной болезнью от укуса клеща

В публикации он написал, что привез с рыбалки «клеща с сюрпризом». Уточняется, что результат анализа на клещевой боррелиоз оказался положительным. Блогер подчеркнул, что не знал об активности этих паукообразных в октябре.

«Сейчас у них второй пик активности, перед спячкой», — предупредил подписчиков Смирнов.

Он призвал всех аккуратно ходить по лесам и полям. Мужчина отметил, что уже начал принимать назначенные медицинским специалистом препараты.

Боррелиоз является инфекционным заболеванием, которое вызывается бактериями borrelia. Его также называют болезнью Лайма.

Ранее «360» сообщал, что ведущую и блогера Анастасию Ивлееву могут оштрафовать на 20 тысяч рублей, если она не удалит из своего видео на YouTube рекламу спиртных напитков. Алкоблогер Василий Захаров рассказал журналистам о нескольких похожих случаях и о том, как уживаются алкогольные компании с запретом на рекламу продукции.