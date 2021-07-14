Участник «Холостяка» стал отцом. Ребенка ему подарила избранница с проекта

Звезда шоу «Холостяк» Никита Добрынин стал отцом. Его супруга Дарья Квиткина подарила телеведущему сына. Об этом сообщили «Дни.ру».

«Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021 — лучший день в моей жизни», — написал мужчина в своем Instagram-аккаунте.

Он опубликовал фотографии с новорожденным малышом и супругой. Ведущий рассказал, что семья решила назвать малыша Львом.

Подписчики поздравили Добрынина с таким радостным событием. Пользователи социальной сети желали малышу расти здоровым и счастливым.

«Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды», — заявил мужчина.

Никита Добрынин являлся участником украинской версии шоу «Холостяк», а после стал ведущим российского шоу. Со своей избранницей он познакомился именно на проекта. Добрынин и Квиткина стали единственной парой, которая заключила брак после участия в шоу.

«Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви», — такие теплые слова мужчина посвятил новорожденному сыну.