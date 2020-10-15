Участник группы «Наутилус Помпилиус» опубликовал резюме в поисках работы

«Пока что моя анкета <…> не востребована. В лучшем случае просматривается с дежурной отпиской, в худшем просто просматривается. В самом худшем остается непросмотренной. Работодатель нынче ищет работников попроще — моложе и дешевле. Но ведь и я молод, и недорог», — написал Могилевский и попросил друзей помочь с трудоустройством. В своем посте 59-летний мужчина подчеркнул, что «случайные, пусть и творчески удачные подработки не могут обеспечить нормального существования».

В резюме он указал, что ищет работу аранжировщика, композитора, саунд-продюсера, саунд-дизайнера или музыканта.

Ранее Могилевский сотрудничал с коллективами «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс», «Настя» и другими группами из Екатеринбурга. Он работал на телевидении: музыкально оформлял эфир и сериалы. В 2015 году композитор ушел на фриланс.