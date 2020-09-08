Участник группы Little Big впервые станет отцом

О том, что 41-летний музыкант станет отцом, он написал на своей странице в социальной сети Instagram. Он опубликовал снимок с супругой. На нем видно, что девушка находится в положении.

«Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу — пацан! Ждем скоро!» — подписал он фотографию.

Антон Лиссов состоит в браке с фотографом Анжеликой Ивановой с марта нынешнего года. Звездное семейство сразу же начали поздравлять с этим радостным событием. Пользователи отметили, что чета карантин использовала по максимуму. Лиссов попросил фолловеров помочь ему выбрать имя для наследника.

Напомним, ранее стало известно, что лидер группы Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая (Tatarka) разводятся. Они объяснили, что их брак не выдержал отношений на расстоянии, поскольку Прусикин занимался продвижением своей группы, а жена «постоянно его ждала».