Участник группы Little Big впервые показал фото сына

Лиссов рассказал, что сын родился 23 сентября. Мальчика назвали Антоном, информирует «Газета.ru».

«Самое важное, что пришло ко мне с появлением этого человека — это ощущение, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова три человека, просто я немного в другом качестве», — поделился впечатлениями музыкант.

Он признался, что ему не трудно вставать к ребенку ночью.

Антон и его возлюбленная Анжелика поженились в марте нынешнего года. Свадьбу успели отпраздновать до введения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее Вокалистка группы Little Big Соня Таюрская ответила пользователям социальных сетей, которые оставили на ее личной странице оскорбительные комментарии по поводу внешности и личной жизни артистки. Девушка подчеркнула, что каждый раз, открывая Instagram, она оказывается шокирована советами и требованиями, которые предъявляют ей подписчики.