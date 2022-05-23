Участник группы HammAli & Navai Наваи Бакиров рассказал, как шоу «Маска» повлияло на их жизнь

В популярном шоу «Маска» певец Наваи Бакиров решил исполнить хит группы «Птичка» несмотря на то, что ранее участники проекта не пели собственные песни. О том, чья была идея выйти со своей музыкой, он рассказал сайту Teleprogramma.pro.

По словам артиста, он сам решил исполнить хит на популярном шоу. Он знал, что это запрещено правилами, однако решил пойти на это.

«Если сказать честно, то нам нет дела до популярности. Нам важно, чтобы люди нас слушали. У нас есть много хитов, на которые мы даже не сняли клипы: „Птичка“, „Прятки“, „Без тебя не я“, которые имеют по миллиарду прослушиваний», — добавил он.

Бакиров подчеркнул, что не ждет еще большей популярности, для него главное, чтобы люди ценили их с напарником труд.

«Если честно, я просто от души это все делал и не заморачивался. Главное, чтобы всем понравилось, как я спел. Все остальное время я просто дурачусь и не хочу, чтобы люди воспринимали это всерьез», — подчеркнул артист.

Хит «Птичка» участник группы HammAli & Navai Наваи Бакиров исполнял на шоу «Маска» в образе Джокера.