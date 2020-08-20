Участник группы «Экс-ББ» прокомментировал смерть Легкоступовой

Он принес с собой фотографию Легкоступовой и рассказал, при каких обстоятельствах она была сделана.

«Эта фотография была сделана мной в Ясной поляне десять лет назад. Туда Легкоступова приезжала вместе с Иосифом Кобзоном в детский дом», — рассказал Матвеев.

Также он выразил сожаления по поводу смерти артистки и назвал ее уникальной.

«Очень жаль», — высказался он.

Певицу Валентину Легкоступову похоронили на Троекуровском кладбище Москвы в белом гробу, окруженном подсолнухами. На церемонию прибыла мать музыкальной исполнительницы. Ее привезли на инвалидной коляске.

Ранее стало известно о госпитализации певицы. Дочь артистки нашла маму без сознания на полу в своей квартире с пробитой головой. По предварительным данным, на теле Легкоступовой были обнаружены многочисленные ссадины и синяки. Позже артистка умерла.

У следствия были разные версии. Предполагалось, что именно по вине мужа певица попала в реанимацию. Но были и те, кто считал алкогольную зависимость Легкоступовой причиной ее тяжелого состояния.