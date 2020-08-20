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    20 августа 2020, 15:25

    Участник группы «Экс-ББ» прокомментировал смерть Легкоступовой

    Дарья Морозова

    Участник шоу-группы «Экс-ББ» Александр Матвеев побывал на прощании с артисткой Валентиной Легкоступовой. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Участник группы «Экс-ББ» прокомментировал смерть Легкоступовой

    Он принес с собой фотографию Легкоступовой и рассказал, при каких обстоятельствах она была сделана.

    «Эта фотография была сделана мной в Ясной поляне десять лет назад. Туда Легкоступова приезжала вместе с Иосифом Кобзоном в детский дом», — рассказал Матвеев.

    Также он выразил сожаления по поводу смерти артистки и назвал ее уникальной.

    «Очень жаль», — высказался он.

    Певицу Валентину Легкоступову похоронили на Троекуровском кладбище Москвы в белом гробу, окруженном подсолнухами. На церемонию прибыла мать музыкальной исполнительницы. Ее привезли на инвалидной коляске.

    Ранее стало известно о госпитализации певицы. Дочь артистки нашла маму без сознания на полу в своей квартире с пробитой головой. По предварительным данным, на теле Легкоступовой были обнаружены многочисленные ссадины и синяки. Позже артистка умерла.

    У следствия были разные версии. Предполагалось, что именно по вине мужа певица попала в реанимацию. Но были и те, кто считал алкогольную зависимость Легкоступовой причиной ее тяжелого состояния.

    Новости SMI.FM