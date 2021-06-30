Участник группы «Челси» рассказал о рождении второго сына

Лидер группы «Челси» Алексей Корзин рассказал, что у него в семье родился второй сын. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на его Instagram.

Он выложил фотографию, на которой держит в руке ступни младенца. Также Корзин уточнил, что сына решили назвать Георгием.

«Собирался рассказать вам про то, что сегодня 15 лет группе Челси, но тут на поле вышел Гоша, он же Гога, он же Жора, он же Георгий, и победил все остальные новости», — написал артист.