    30 апреля 2020, 16:10

    Участник «Голоса» обвинил победителя шоу «Маска» в плагиате

    Ольга Ситникова

    Участник вокального шоу «Голос» Майкл Соул подчеркнул, что победитель музыкальной программы «Маска» Анатолий Цой использовал его аранжировку кавера. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Такое заявление Соул сделал на личной странице в Instаgrаm. По словам артиста, Цой использовал его аранжировку без разрешения.

    «Хочу сказать, что огромное количество каверов стали большими хитами, к примеру, I Will Always Love You» великой Уитни Хьюстон. Мало кто знает, что это тоже кавер. Я к тому, что это тоже труд — создать новую версию песни, изменив ее звучание или вокальную мелодию», — отметил участник «Голоса».