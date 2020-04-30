Участник «Голоса» обвинил победителя шоу «Маска» в плагиате

Такое заявление Соул сделал на личной странице в Instаgrаm. По словам артиста, Цой использовал его аранжировку без разрешения.

«Хочу сказать, что огромное количество каверов стали большими хитами, к примеру, I Will Always Love You» великой Уитни Хьюстон. Мало кто знает, что это тоже кавер. Я к тому, что это тоже труд — создать новую версию песни, изменив ее звучание или вокальную мелодию», — отметил участник «Голоса».