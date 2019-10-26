Участник «Голоса» объяснил, почему не подал руки Сюткину

Участник песенного проекта «Голос» на Первом канале после выступления не пожал руку одному из наставников, Валерию Сюткину. Свой поступок он объяснил в Instagram.

По словам Дениса Королева, он сильно переволновался и даже не обратил на это внимание. Он осознал, что произошло, только тогда, когда зашел в Сеть и увидел комментарии. В своем посте участник «Голоса» написал, что испытывает к Сюткину глубочайшее уважение, а его музыка всегда служила для него вдохновением.

«Все, что я могу испытывать к Сюткину — это бесконечное уважение и любовь к его музыке», — написал Королев.

Певец пообещал, что впредь будет внимательнее и поблагодарил поклонников за поддержку.

С комментарием по этой неприятной ситуации выступил и сам Сюткин. Он заявил, что даже не помнит этого момента, и признался, что никогда не принимает такие случаи близко к сердцу.