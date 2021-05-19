Лазарев захотел снова принять участие в Евровидении

Сергей Лазарев заявил, что готов еще раз представить Россию на Евровидении. Он уже участвовал в конкурсе два раза и дважды занимал третье место.

Об этом музыкант заявил в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village в ответ на вопрос журналистов о возможности повторного выступления на международном конкурсе.

«Посмотрим! Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!», — отметил Лазарев. Его слова процитировало РИА «Новости».

Когда у него спросили, есть ли в русском языке выражение, которое подходит по смыслу к этой ситуации, он вспомнил поговорку «Бог любит троицу».

Сергей Лазарев приехал в Роттердам для участия в шоу, а также чтобы поддержать представительницу России певицу Manizha. Музыкант охарактеризовал ее выступление как «микс фолка, поп-музыки и рока» и подчеркнул, что оно получилось необычным. При этом он подчеркнул, что в каком-то смысле Манижу можно назвать новым артистом, но при этом она знаменита в России.

Евровидение проходит в Роттердаме с 18 по 22 мая. Manizha уже выступила в рамках первого полуфинала и прошла в финал. Второй полуфинал пройдет 20 мая, а главное соревнование среди прошедших отбор конкурсантов состоится 22 мая.