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    16 марта 2021, 01:33

    Отец Тимати отреагировал на участие сына в «Холостяке»

    Артур Блянихов

    Отец рэпера Тимати Ильдар Юнусов прокомментировал участие своего сына в новом сезоне шоу «Холостяк». Мужчину процитировало ИА Nation News.

    Отец Тимати отреагировал на участие сына в «Холостяке»

    Сводная сестра Тимати Анна Юнусова выложила на своей странице в Instagram видео, на которое попал отец артиста, смотрящий первый выпуск проекта.

    «Смотрю, что там этот отмороженный вытворяет», — сказал Юнусов.

    Продюсер шоу Армен Оганян раскрыл некоторые подробности нового сезона. Отмечается, что участницы будут получать не только красные розы, но и черные, белые и даже золотые.

    «Но самое важное, что ценность этих роз оценят девушки внутри проекта», — добавил Оганян.