Отец Тимати отреагировал на участие сына в «Холостяке»

Отец рэпера Тимати Ильдар Юнусов прокомментировал участие своего сына в новом сезоне шоу «Холостяк». Мужчину процитировало ИА Nation News.

Сводная сестра Тимати Анна Юнусова выложила на своей странице в Instagram видео, на которое попал отец артиста, смотрящий первый выпуск проекта.

«Смотрю, что там этот отмороженный вытворяет», — сказал Юнусов.

Продюсер шоу Армен Оганян раскрыл некоторые подробности нового сезона. Отмечается, что участницы будут получать не только красные розы, но и черные, белые и даже золотые.

«Но самое важное, что ценность этих роз оценят девушки внутри проекта», — добавил Оганян.