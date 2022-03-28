«Убил трех зайцев». Психолог оценил выходку Уилла Смита на церемонии «Оскар»

Уилл Смит на церемонии «Оскар» ударил ведущего мероприятия Криса Рока за шутку о жене актера. В разговоре с «ПолитЭкспертом» психолог Андрей Зберовский предположил, что поступок Смита был больше спонтанной пиар-акцией, чем искренним порывом.

Крис Рок пошутил о прически жены Смита Джады Пикетт-Смит, сравнив ее с Солдатом Джейн.

«Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет „Солдат Джейн 2“», — сказал ведущий.

Смит счет шутку оскорбительной. Он поднялся на сцену и ударил Рока по лицу.

По мнению психолога, Смит стал заложником своего амплуа маскулинного мачо, которое неизменно достается ему в фильмах. Своей выходкой актер поддержал имидж альфа-самца, считает специалист.

«Ударив ведущего, Уилл убил трех зайцев: доказал жене свою любовь, поддержал свое реноме мачо и утер нос тем СМИ, что регулярно говорят о возможном разводе в паре. Сам же факт того, что актер выходил на сцену без агрессии, после одного удара сам ушел со сцены, показывает продуманность действия и большой акцент на хороший PR, а вовсе не искренность действия», — сказал Зберовский.