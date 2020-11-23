Михаил Муромов раскрыл подробности убийства Талькова

По данным издания, Муромов был участником осеннего концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, на котором застрелили Талькова. Отмечается, что певец оказался свидетелем потасовки между Тальковым и Игорем Малаховым. Стычка произошла из-за того, что они не могли решить, кто за кем будет выходить на сцену.

«Все время говорят, что виноват был Шляфман (коммерческий директор Талькова — прим. ред.). Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум», — цитирует артиста «Утро.ру».