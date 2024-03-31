Знаменитости 31 марта 2024, 00:43 У звезды «Друзей» обнаружили 30 поражений головного мозга У актрисы из «Друзей» Кристины Эпплгейт нашли 30 очагов поражения мозга Freepik

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Врачи обнаружили у звезды сериалов «Друзья» и «Прощай навсегда» Кристины Эпплгейт в мозге около 30 очагов поражения. В подкасте Armchair Expert она отметила, что это худшее, что ей пришлось переживать.

«Самое большое — за правым глазом, и он очень болит», — рассказала она.

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На фоне этого Эпплгейт раскрыла некоторые подробности своей жизни. Она призналась, что носит памперс. К тому же, 52-летнюю актрису преследует постоянное чувство тревожности.

Звезда «Друзей» также пошутила, что даже после выздоровления продолжит пользоваться парковкой для инвалидов. Актрисе понравилось кататься в инвалидном кресле, когда, например нужно сесть в самолет.

В октябре 2023 года стало известно о смерти актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья». Он скончался после тренировки по пиклболу. Смерть наступила из-за остановки сердца.