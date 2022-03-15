«У вас что, ремонт?» актер Стас Ярушин отреагировал на закрытие западных брендов в РФ

Российский актер, шоумен Стас Ярушин прокомментировал уход многих западных компаний с российского рынка. По его словам, на стране это событие не отразится. Об этом сообщили Nation News.

Актер рассказал, как недавно прогуливался по торговому центру и обнаружил ряд закрытых магазинов. Ярушин сыронизировал, назвав бренды «величайшими».

«А вы почему закрылись? У вас что, ремонт?» — поинтересовался артист.

Он также отметил, что против выступает против возвращения зарубежных брендов на территорию России. По его словам, в стране есть много производителей, которые могут заменить производителей из-за рубежа.

«McDonald’s, ну наконец-то, уходите! У нас в каждом дворе живет бабушка, которая делает классные котлеты», — высказался шоумен.