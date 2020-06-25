«У Петросяна сейчас не жизнь, а головная боль». Юморист ссорится с женой из-за дочери

По словам друзей, новая 31-летняя супруга «вьет веревки» из артиста.

На карантине дочь Петросяна жила у его экс-жены Елены Степаненко. С ней она в хороших отношениях и называет ее мамой. А вот поладить с новой возлюбленной отца у нее не вышло — Татьяна «стала показывать характер», написал сайт «Утро.ру» со ссылкой на писателя-сатирика Леонида Натапова.

Он отметил, что дочь и супруга «треплют нервы» Петросяну, так как негативно относятся друг к другу. Юморист же искренне влюбился в Татьяну. Однако если раньше она предпочитала молчать, то сейчас стала показывать свой характер.

Дочь комика переживает из-за того, что он многое переписал на Брухунову. Натапов также отметил, что раньше не замечал от Петросяна такой щедрости. Викторина очень переживает за антикварные вещи, которые имеются у ее отца.