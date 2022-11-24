Эксклюзив 24 ноября 2022, 17:40 «У них нет шансов подать апелляцию». Петербургская писательница выиграл суд у Регины Тодоренко Писательница Мишина: готова рассмотреть мировое соглашение, если Тодоренко захочет РИА «Новости»

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В августе телеведущая Регина Тодоренко подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации в отношении начинающей писательницы из Петербурга Дарины Мишиной. Слушания по делу состоялись 22 ноября в Останкинском суде Москвы. Девушка выиграла суд и рассказала «360» о ходе заседания.

Решение за одно заседание

По ее словам, рассмотрение дела длилось около 2,5 часов. Мишина вместе с адвокатом подготовили объемные папки с документами и доказательствами невиновности писательницы.

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«И пока весь этот материал мы изучили, порядком задержались. По окончании процесса было вынесено решение — отказать Регине Тодоренко в ее требованиях по всем пунктам», — сказала она.

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Девушку удивило, что судебный процесс ограничился одним заседанием. Она ожидала, что придется пройти через несколько слушаний, апелляции и другие процедуры. По словам Мишиной, Тодоренко планирует обжаловать решение суда.

«Пока что апелляции не подавали, но, как я знаю, Регина собирается [этой сделать]. Но мой адвокат сказал, что у них нет шансов, <...> так как им не к чему придраться», — отметила писательница.

Мировое соглашение

Девушка сообщила, что подала на жену певца Влада Топалова ответный иск. Мишина хочет отсудить у Тодоренко положенное ей вознаграждение за работу, которую она вела над проектом по детской книге для телеведущей. Заседание по второму делу пройдет 14 декабря в Тверском суде.

«Этот иск касается того, что я подаю на Регину о взыскании оплаты вознаграждения по договору авторского заказа. Это дело я тоже намерена выиграть, но также готова рассмотреть мировое соглашение, если Регина захочет на него пойти», — заключила Дарина.

История конфликта

В 2019 году Мишина увидела интервью Тодоренко, в котором та рассказывала о планах написать книгу. Девушка откликнулась и предложила телезвезде свою помощь. Писательница прислала примеры своих работы и наброски идей по проекту.

Стороны начали оговаривать условия сотрудничества. Мишина прислала несколько вариантов договора. Тогда представители Тодоренко сообщили, что ведут переговоры с издательством и позже вернутся к этому вопросу.

Они несколько раз возобновляли диалог и пропадали, однако спустя время сторона телеведущей написала о прекращении дальнейшего диалога. Два месяца спустя Мишина узнала из соцсетей Тодоренко, что Регине пришли правки по ее книге. Писательница переживала, что ее наработки используют в проекте, и обратилась в «Комсомольскую правду».