«У него бурная фантазия». Жиган рассказал о телефонном разговоре с Oxxxymiron

Рэпер Рома Жиган рассказал, что созвонился с Oxxxymiron после выхода его клипа на песню «Кто убил Марка?», посвященную их давнему конфликту. По его словам, мало кто умеет писать такие песни, и он не держит зла на него. Об этом Жиган сообщил «360».

Жиган сравнил новый трек Мирона с песнями на его последнем альбоме «Горгород».

«У Мирона очень бурная фантазия, и когда он поет такие песни, рассказывает о таких вещах… Вот слушали его альбом „Горгород“? Большая часть этого альбома — вымысел. Мирон умеет писать такие песни, это не каждому рэперу дано», — сказал он.

Жиган отметил, что большинство рэперов умеют писать только о своей жизни, о том, что они видели и чувствовали.

«Очень мало ребят, кто пишут такие, знаете, произведения фантастического характера», — продолжил он.

Жиган после выхода клипа созванивался с Oxxxymiron.

«Мы с ним сегодня разговаривали больше получаса по телефону. Ни я, ни он друг на друга зла не держим. Мы нормально общаемся. Я желаю ему успехов. Хорошее возвращение хорошего рэп-артиста. Он талантливый парень, он личность, и я во всех своих интервью я всегда говорил, что отношусь к нему хорошо. У меня нет к нему негатива», — заверил он.

Ранее «360» рассказал, каким событиям посвящен новый клип Oxxxymiron, который за сутки набрал почти пять миллионов просмотров на YouTube.