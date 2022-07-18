Руководитель «Ленкома» Марк Варшавер высказал мнение о том, как смена главного режиссера в театре отразится на работе актрисы Александры Захаровой, имя которой в последнее время все чаще ассоциируют с конфликтами. Об этом написал сайт Тeleprogramma.pro.

По словам Варшавера, он устал разговаривать только о Захаровой, поскольку в театре есть и более талантливые артисты.

«Мне непонятно, почему всех интересует только Захарова? Она — лишь одна из многих актеров. У нас есть и более талантливые. Я уже устал от этой артистки. Александра Марковна портит уважаемую фамилию великого Марка Захарова, и уже дискредитировала ее так, что ей должно быть стыдно приходить в театр и смотреть в глаза своим коллегам, которые еще недавно были ее товарищами. А сегодня у нее товарищей театре, к сожалению, не осталось», — добавил руководитель театра.

Он отметил, что благодаря решению творческого совета сегодня у актеров, которых Захарова называет «массовкой», появилась возможность играть.

«Ее никто не заменял. Есть решение творческого совета о том, что в спектаклях должны быть вторые составы. <…> Сегодня у нас в театре играют практически все, и у многих есть главные роли. Хотя артистка Захарова обзывает своих товарищей „массовкой“. Нет! Это не массовка. Это талантливые актеры, которые по 10-15 лет не играли в театре. А сегодня у них есть возможность играть», — резюмировал Варшавер.