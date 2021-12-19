«У нее нет осознания». Маша Распутина рассказала, как на нее «замахнулась» дочь

Певица Маша Распутина предала огласке свои непростые отношения с младшей дочерью Марией Захаровой. Артистка призналась, что недавно в ходе конфликта дошло и до рукоприкладства, после чего Марию выселили из родительского дома. Об этом Распутина рассказала в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Ведущая Лера Кудрявцева спросила Распутину, правда ли, что ее дочь поднимала на нее руку. Певица призналась, что отношения с 21-летним ребенком действительно непростые.

«Ну как — поднимала. Так, якобы замахнулась», — ответила Распутина.

По словам певицы, конфликт между ними произошел из-за ее попыток отлучить дочь от телефона. Но она не слушается 57-летнюю маму.

«Она не понимает этого. У нее нет осознания, что это родители», — посетовала артистка.

Сама Мария не скрывает, что хотела бы жить отдельно от родителей, но квартиру ей пока никто не купил и не подарил. Она также рассказала, что хочет себе тонированный «Гелик» и планирует сдать на права, но пока «руки не доходят». И тех 150 тысяч рублей в месяц, которые ей выдают родители, не хватает, чтобы покупать шубы и дизайнерские сумки.

Ранее сообщалось, что дочь Распутиной познакомилась с миллионером из Монако.