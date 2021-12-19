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    19 декабря 2021, 09:39

    «У нее нет осознания». Маша Распутина рассказала, как на нее «замахнулась» дочь

    Певица Маша Распутина пожаловалась на рукоприкладство дочери

    Александр Блинов

    Певица Маша Распутина предала огласке свои непростые отношения с младшей дочерью Марией Захаровой. Артистка призналась, что недавно в ходе конфликта дошло и до рукоприкладства, после чего Марию выселили из родительского дома. Об этом Распутина рассказала в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

    «У нее нет осознания». Маша Распутина рассказала, как на нее «замахнулась» дочь

    Ведущая Лера Кудрявцева спросила Распутину, правда ли, что ее дочь поднимала на нее руку. Певица призналась, что отношения с 21-летним ребенком действительно непростые.

    «Ну как — поднимала. Так, якобы замахнулась», — ответила Распутина.

    По словам певицы, конфликт между ними произошел из-за ее попыток отлучить дочь от телефона. Но она не слушается 57-летнюю маму.

    «Она не понимает этого. У нее нет осознания, что это родители», — посетовала артистка.

    Сама Мария не скрывает, что хотела бы жить отдельно от родителей, но квартиру ей пока никто не купил и не подарил. Она также рассказала, что хочет себе тонированный «Гелик» и планирует сдать на права, но пока «руки не доходят». И тех 150 тысяч рублей в месяц, которые ей выдают родители, не хватает, чтобы покупать шубы и дизайнерские сумки.

    Ранее сообщалось, что дочь Распутиной познакомилась с миллионером из Монако.