Пиар-директор певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова обсудила с РИА ФАН сообщение о том, что актер Станислав Садальский раскритиковал поведение и внешний вид артистки на вокальном проекте «Голос. Дети».

По словам Бурлаковой, Лобода не будет реагировать на выпад со стороны Садальского, поскольку она очень занята подготовкой детей к конкурсу.

«У нас все любят пиариться за счет других. Зато на него [теперь все снова] обратили внимание. В очередной раз вспомнили, кто такой Садальский», — заметила собеседница информагентства.