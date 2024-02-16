Эксклюзив 16 февраля 2024, 00:14 «У меня свой путь». Вика Цыганова рассказала о несбывшемся желании иметь детей Вика Цыганова призналась, что всегда мечтала иметь много детей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Вика Цыганова заявила, что всегда мечтала о большом количестве детей, как было у ее бабушки. Но после замужества забеременеть у нее не получилось, поэтому она полностью посвятила себя помощи детским домам. Такое признание исполнительница сделала в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой».

Цыганова подчеркнула, что не реагирует на попытки недоброжелателей, когда ей или мужу напоминают о бездетности.

Реклама

«Я очень хотела детей, потому что у бабушки была большая семья. Я хотела еще больше, 10 детей родить. Но я понимаю, что у меня свой путь», — призналась Цыганова.

Она пояснила, что если бы родила ребенка, то не могла бы поехать в места боевых действий и поддерживать солдат, среди которых есть сироты. Также она регулярно оказывает помощь детским домам.

«Там много воспитанников и они все мои. Я в детях растворяюсь моментально», — добавила певица.

В качестве положительного примера она привела свою тетю, которой двое сыновей подарили 26 внуков.

«У всех высшее образование высшее, музыкальное, художественное. Это воспитание и ценности. К этому надо стремиться. А у нас сейчас воспитание через потребление: „на тебе, деточка, 15-й iPhone, сиди и играйся. Только меня не трогай“. А в итоге пустота и несчастный человек», — подытожила исполнительница.

В ходе интервью Вика Цыганова заявила, что современный российский шоу-бизнес стал инструментом растления артистов и зрителей. По ее словам, вершиной стала «голая» вечеринка, за которую многим звездам пришлось серьезно расплачиваться. Она добавила, что сейчас зрители должны сделать выводы из этой ситуации и открыть глаза, чтобы посмотреть, что из себя представляют российские исполнители, чтобы как-то изменить ситуацию.