Знаменитости 08 декабря 2023, 04:23 «У меня родился сын». Сергей Жуков стал отцом в пятый раз Лидер группы «Руки Вверх!» сообщил о рождении пятого ребенка РИА «Новости»

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Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сообщил о рождении пятого ребенка. Супруга музыканта Регина Бурд родила сына 7 декабря. Пост об этом певец выложил в своем Telegram-канале.

Артист опубликовал селфи из роддома. Жуков на фотографии был в синем медицинском костюме с наклейкой на груди «У меня родился сын», самого новорожденного он не показал.

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«Счастье пришло ко мне в пятый раз!» — написал певец.

О беременности жены Жукова стало известно в сентябре. Супруги вместе более 17 лет, воспитывают 14-летнюю дочь Нику, 13-летнего сына Энджела и восьмилетнего сына Мирона. Дочь Жукова от первого брака — 22-летняя дочь Александра — сейчас живет в США.

Недавно в Смоленске в день города пошла премьера музыкального сериала «Плакса», главную роль в котором сыграла Ника Жукова. Дочь фронтмена группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова воплотила на экране школьницу Машу, пытающуюся справиться с травлей одноклассников.

Ранее звезда 90-х Татьяна Буланова, которая летом вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева, призналась, что готова родить в свои 54 года. От двух предыдущих браков артистка имеет двух сыновей, но, по словам артистки, они с мужем мечтают о двойне.