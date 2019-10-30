«У меня просто шок. Я в неадеквате»: актриса Лидия Вележева объяснила скандал в самолете

Рейс из Москвы в Тель-Авив отложили из-за дебоша звезды сериала «Воровка» Подробнее

Бортпроводники рассказали, что актриса вела себя грубо, ругалась матом, угрожала и оскорбляла окружающих.

Сама же Лидия Вележева объяснила, что рейс опоздал, поэтому спросила причину задержки у бортпроводников.

«Рейс опоздал. Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: „Почему мы опаздываем в Израиль?“ Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии», — сказала артистка.

Она отметила, что опаздывает на спектакль и сейчас пытается решить эту проблему. Однако не знает, полетит ли следующим рейсом.

«Я вот сейчас прошу ребят, полицию, чтобы мне посодействовали, потому что люди, которые сегодня придут на спектакль, не виноваты. А капитаны и сотрудники авиакомпании пытаются оправдать себя за счет простых людей. Они не правы. У меня просто шок. Я в неадеквате. Я попытаюсь долететь к людям, которые меня ждут», — объяснила Лидия Вележева.

По ее словам, авиакомпания просто делает на скандале пиар. Актриса также опровергла информацию, что на момент конфликта была пьяной.

«Они просто делают пиар. Я человек не пьющий. Я сейчас в шоке», — заключила Вележева.