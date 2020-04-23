Пригожин заверил, что у него все прекрасно.

«У меня любовь дома царит», — признался он.

По его словам, Валерия отличница и комсомолка, поскольку каждый день занимается спортом и читает книги.

«К ней еще надо на прием записаться, что называется! И я занят своим делом. Естественно, мы вроде бы живем дома, но не встречаемся», — цитирует продюсера РИА ФАН.

Он заметил, что у него с женой нет времени ругаться. Пригожин напомнил, что в прошлой жизни в конце 90-х — начале нулевых он убегал из дома и жил на работе. Ему нравилось ночевать в «Останкино» на 10-м этаже.

«Я даже уходить не хотел! Вопрос заключается в том, что, конечно, мужчина — это особый субъект. Но от женщины тоже многое зависит. Вопрос встречного движения», — подытожил продюсер.

Ранее он заметил, что коронавирус и самоизоляция немного подпортили их праздничные планы. 17 апреля у Валерии был день рождения. Она хотела отпраздновать его в Шотландии, но жизнь внесла свои коррективы.