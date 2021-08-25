«У меня 200 кошек, куда мне еще». Куклачева затравили из-за кота Асфальта

Зоозащитники упрекнули руководителя Театра кошек Юрия Куклачева в том, что он якобы отказался забрать к себе кота, спасенного из-под асфальта. Ролик с Куклачевым выложили в Сети, но дрессировщик назвал его фейком.

Активисты сняли видео о том, как спасали кота, провалившегося в дыру в асфальте, а после этого якобы случайно встретили Куклачева на заправке, предложив ему забрать питомца, но артисту было не до этого. Куклачев ответил «Нет, ну что вы», и не стал это обсуждать. Ролик выложили в Telegram-канале Mash.

Циркач посмотрел видео и назвал его подделкой.

«Смонтировали фейк, там не сказано, что я отказался, там нет слова, что „я не возьму“. Это они свое домыслили», — сказал Куклачев радиостанции «Говорит Москва».

Артист заявил, что зоозащитники решили таким способом надавить на него. Он отметил, что не может просто так брать кошек с улицы в театр, перед этим их нужно проверять на болезни.

Куклачев добавил, что очень хорошо, что кота достали и спасли, но ему непонятно, почему активисты не забрали его себе, а вместо этого решили атаковать его.

«Вопрос такой — для чего этот ролик был сделан и почему они не возьмут котика к себе, а предлагают его человеку, у которого 200 кошек. У меня 200 кошек, куда мне еще», — высказался артист.

Кота назвали Асфальтом. Его отвели в больницу, где он до 30 августа будет ждать нового хозяина.

Сын Куклачева ранее рассказал, как перевоспитать агрессивную кошку.