Малахов согласился быть «мальчиком для битья» у Льва Лещенко

Телеведущий Андрей Малахов ответил на слова певца Льва Лещенко, обвинившего его в том, что он заставил прийти артиста на съемки программы «Привет, Андрей!», несмотря на плохое самочувствие. Журналист заявил, что уважает исполнителя, и готов признать свою вину.

Telegram-канал Super привел его комментарий, в котором Малахов выражает согласие принять любую версию, и стать «мальчиком для битья».

«Я так уважаю Народного артиста Льва Лещенко, которому нужно быть в отличной форме к 75-летию со дня Победы и петь со всей страной свой главный хит, что готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст. Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в театр Армии. Пусть я буду виноват во всем. Здоровья ему и его супруге», — заявил Малахов.

Ранее 78-летний певец заявил, что телеведущий принудил его нарушить карантин, который он держал вместе с супругой после возвращения из-за границы. Лев Лещенко заявил, что уже был заражен коронавирусом, но не знал об этом, так как симптомов не было. В больнице, куда попал исполнитель 24 марта, тест дал положительный результат.