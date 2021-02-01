«У Льва есть много времени»: Винокур пожелал Лещенко пойти по стопам отца-долгожителя

Лещенко отметил, что будет праздновать торжественную дату. Однако по причине пандемии коронавируса не получится устроить пышного банкета.

«Буду, конечно, праздновать. Онлайн, в режиме онлайн. Буду принимать поздравления, и все», — уточнил артист.

Он добавил, что, может быть, к нему приедут самые близкие родственники. По словам Льва Валерьяновича, справку об отсутствии опасного вируса у них он требовать не будет. Он признался, что его семья, включая его самого, переболела СОVID-19.

Винокур рассказал, что уже успел поздравить своего товарища, но не упустил возможности сказать приятные слова и в беседе с журналистами.

«Пожелаю самого главного — долгих лет жизни и здоровья. Гены должны провести Лещенко еще надолго в этой жизни. Его папа прожил 99 лет, так что у Льва есть много времени», — заявил ведущий.

Юморист пояснил, что подарок вручит другу вечером. Что именно Винокур презентует имениннику, он оставил в секрете.