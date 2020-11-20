«Мы философски ко всему относимся, потому что я считаю, что тут если и есть какие-то полезные вещи — так это однозначно переоценка того, что мы имеем и то, чем мы живем ежедневно», — рассказала музыкальная исполнительница.

Теперь появилась возможность оглянуться и осознать, что к чему. Оказалось, что люди не ценили события, которые на самом деле были крайне важны. Пришлось многое переосмыслить: отношение к жизни, здоровью, к своим близким и первостепенным задачам.

По мнению Нельсон, в 2020-м многие «возьмутся за голову и подумают, что они вообще делают в этой жизни». Нынешний год дал всем понять собственную ценность. Артистам предстоит поразмышлять, почему они требуют больше денег и при этом не прокачивают свои навыки.

«Нужен ли ты на этой планете или ты генетический мусор? Если артист ничего не производит на сегодняшний день, то ему сложно как-то выплыть, он просто должен что-то делать», — объяснила Нельсон.

В 2020 году у людей включились мозги, добавила певица.