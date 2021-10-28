У Криштиану Роналду появится пятый ребенок

Футболист Криштиану Роналду вновь станет папой. Это будет пятый ребенок нападающего сборной Португалии. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на издание Hola.

Девушкой 36-летнего футболиста является Джорджина Родригес. Сейчас она находится на 12-й недели беременности. Для девушки это будет второй ребенок. В 2017 году она родила дочь Алану Мартину. При этом Роналду является отцом троих детей от суррогатных матерей. В 2010-м году у него родился сын, которого также назвали Криштиану. В 2017 году суррогатная мать подарила спортсмену двоих близнецов — Еву и Матео.