У Киану Ривза появилась девушка

«Супергерой» современности Киану Ривз появился на публике с девушкой. На фестивале LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе он ходил за руку с 46-летней Александрой Грант.

На мероприятии вместе с Киану Ривзом была художница Александра Грант. По данным СМИ, пара уже несколько месяцев состоит в отношениях, однако эта информация никак не подтверждается.

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Американская пресса уже около месяца обсуждает возможную тайную женитьбу, ведь в последнее время Ривз часто появляется с Грант на светских раутах — например, в июне на пляже в Малибу они пришли на показ мужской коллекции Saint Laurent. Однако никто из них не комментирует эти отношения.

Ривз никогда не был женат. В 90-е он встречался с актрисой Дженнифер Сайм, а в 1999 году она родила дочь Аву. Ребенок появился на свет мертвым. Спустя два года, в 2001, Сайм погибла в автокатастрофе. Ривз похоронил ее рядом с дочерью. С тех пор за Ривзом закрепилось звание одиночки.

В мае 2019 года Ривз утверждал, что у него все еще нет возлюбленной. А если бы и была, то он относился бы к ней с любовью и уважением.