15 сентября 2020, 21:57
«Переволновался» — врач о причине обморока у Боярского
Главврач петербургской городской поликлиники № 39 Ольга Иванова сообщила ТАСС, что актер Михаил Боярский упал в обморок, когда ему ставили прививку, потому что «просто переволновался».
Он испытал легкое головокружение во время прохождения осмотра перед вакцинацией, но сейчас уже чувствует себя намного лучше. Актер и другие его коллеги — деятели культуры — пришел поставить прививку от гриппа.
«У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история», — сказала Иванова.
После обморока и медосмотра Боярскому все же поставили прививку, после чего он пообщался с журналистами вместе со своей супругой — худруком театра имени Ленсовета народной артисткой России Ларисой Луппиан.