Он испытал легкое головокружение во время прохождения осмотра перед вакцинацией, но сейчас уже чувствует себя намного лучше. Актер и другие его коллеги — деятели культуры — пришел поставить прививку от гриппа.

«У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история», — сказала Иванова.

После обморока и медосмотра Боярскому все же поставили прививку, после чего он пообщался с журналистами вместе со своей супругой — худруком театра имени Ленсовета народной артисткой России Ларисой Луппиан.