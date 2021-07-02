У актрисы Эмбер Херд родилась дочь при помощи суррогатной матери

Голливудская актриса Эмбер Херд сообщила о рождении дочери. Ребенок появился на свет 8 апреля, его выносила суррогатная мать.

«Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях», — написала Херд в Instagram.

Она назвала дочь Уна Пейдж (Oonagh Paige). Второе имя носила мать актрисы Пейдж Херд. Она скончалась в мае 2020 года.

«Надеюсь, что мы подошли к тому моменту, когда стало нормальным ставить детскую кроватку без обручального кольца на пальце»,— добавила 35-летняя кинозвезда.

Рождение дочери она назвала началом оставшегося периода жизни.

О том, что ребенок родился от суррогатной матери, Херд не сообщила напрямую. Хотя актриса и не скрывает этого, написали Page Six и Us Weekly. По данным источников изданий, Херд говорила друзьям, что никогда не сможет выносить малыша.

«Так много женщин, которые не могут говорить о своей способности к зачатию из-за беспокойства и смущения. Эмбер хочет, чтобы они чувствовали поддержку и понимали, что есть множество способов завести ребенка, даже если у вас проблемы с фертильностью», — сказал собеседник Page Six.