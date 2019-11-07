У 19-летней дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, рассказала в соцсетях, что у нее вновь нашли опухоль. Она выложила медицинские снимки и пожаловалась, что болезнь вновь вернулась.

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Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ее Instagram. Сейчас все публикации, сториз и заметки из аккаунта удалены.

Ольга Бухарова пожаловалась на самочувствие, и пообещала, что «если придется делать вторую операцию», она сделает татуировку на ягодицах.

Девушка сообщила, что о рецидиве не подозревала.

«Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья», — написала она.

Около года назад Бухарова сообщала, что заболела и ей предстоит операция, но не уточнила о каком хирургическом вмешательстве идет речь.