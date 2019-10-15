Тысяча охранников будут сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане

Кейт Миддлтон и принц Уильям пробудут в стране шесть дней. За это время они встретятся с представителями местного правительства и обсудят проблемы терроризма в регионе, а также посетят природные и культурные достопримечательности страны. Сейчас Пакистан считается одной из самых опасных стран в мире из-за большого числа террористических группировок, действующих на его территории.

«Это самый сложный их тур. Очень много технических нюансов и условий, которые нужно соблюсти для безопасности. Однако они (Кейт Миддлтон и принц Уильяма) считают, что посещение Пакистана важно для Великобритании», — цитирует информационное агентство Nation News источник, приближенный к королевской семье.

Правительство Пакистана обеспечивают герцогу и герцогине Кембриджским сопровождение. Их будут охранять около тысячи сотрудников безопасности, среди которых опытные телохранители и обычные полицейские.