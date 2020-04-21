«Ты вернешь мне деньги или нет?» Светличная обвинила редактора Малахова в краже 700 тысяч рублей

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная обвинила сотрудника программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» в краже крупной суммы — 700 тысяч рублей. Актриса рассказала «360», что ей некогда обращаться в полицию. Светличная надеется, что журналист сам вернет ей деньги.

По словам актрисы, к ней в гости для записи программы пришла съемочная группа от Андрея Малахова — оператор и корреспондент. После записи хозяйка квартиры предложила шампанского. В тот момент, когда она выходила из комнаты, один из сотрудников, видимо, и украл деньги, утверждает артистка.

«У парня был женский голос, он мне сразу не понравился. Деньги лежали у меня в шкафу, в фужерах. Он их увидел и, видимо, забрал», — поделилась Светличная, — В полицию я не обратилась — я не умею. Да и у меня столько бед в последнее время, у меня сил не хватит на выяснение, так что я никуда не обращалась… Я моталась с творческими встречами по всей стране, деньги копила».

Одна из самых красивых женщин советского кино рассказала, что звонила Андрею Малахову, но его номер был недоступен. «Я когда-нибудь отыщу этого [молодого человека] и просто напрямую спрошу у него: «Ты вернешь мне деньги или нет? Или ты считаешь, что я очень богатая?», — заявила Светличная.

По словам актрисы, это не первая кража в ее доме. «У меня воруют вообще часто, потому что все нараспашку», — заключила заслуженная артистка.