«Ты только убивай»: Вдовиченков рассказал, как заработал первые деньги

Российский актер Владимир Вдовиченков в эфире «Вечернего Урганта» рассказал, как заработал свои первые деньги. Он вспомнил, что в 12 лет помогал своему отцу на бойне, написал сайт URA.ru.

«Это было в 12 лет. Меня отец позвал подработать на бойню. Он ловко умел убивать и разделывать кроликов. Он говорит: „Сможешь мне помочь?“. Я говорю: „Я не умею“. А он отвечает: „Ты только убивай, а я буду разделывать“», — пояснил актер.

По словам Вдовиченкова, слова папы для него были неоспоримыми. Мальчик получал 40 копеек за кролика. Помимо прочего, Вдовиченков собирал в лесу желуди конкретного сорта по заказу Леспромхоза. До того, как начать сниматься в кино, а также играть в театре, он отучился в мореходке и три года работал на судне.