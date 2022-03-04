«Ты ничего не перепутал?» Тимати жестко высказался в адрес Макса Барских

Российский рэп-исполнитель Тимати раскритиковал высказывания поп-певца Макса Барских о России. Видеозапись обращения к украинскому артисту опубликована в Instagram певца.

«Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России?» — сказал российский исполнитель.

Тимати отметил, что рано или поздно конфликт между Россией и Украиной закончится, и тогда они «обязательно увидятся».

«И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто», — сказал рэпер.

Ранее поп-певец Макс Барских опубликовал видео в социальных сетях, в котором раскритиковал военные действия на Украине, назвав Россию «дырявой» страной, в которую «больше никто не захочет приезжать». Также украинский исполнитель заявил, что вычеркнет Россию из своей «географии».