«Ты мой кирпич на голову». Блогер Бил встретился с пострадавшей в ДТП, которое он устроил на Садовом кольце

Эдвард Бил впервые после ДТП на Садовом кольце в Москве выложил новое видео на YouTube. Он пришел с цветами к пострадавшей Марии Артемовой — после аварии она впала в кому, перенесла множество операций и сейчас находится в инвалидном кресле.

Артемова рассказала, что сейчас живет не дома, а в квартире своей мамы вместе с братом и дядей. Дело в том, что их с мужем квартира находится на четвертом этаже в доме без лифта — подниматься туда на инвалидной коляске очень трудно.

«Я должна быть мобильна. Нужно в поликлинику поехать, в больницу поехать. А дома не получается», — уточнила пострадавшая.

Она отметила, что тренирует руки и старается почаще выходить на улицу. Тренер говорит, что самое главное в этой ситуации — сохранить мышцы. Артемова подчеркнула, что не помнит момент аварии, помнит только пятый день после ДТП. У нее были серьезные травмы — не работало тело выше груди. Кроме того, врачи диагностировали травму головы. Однако прогнозы медиков хорошие.

«Мне сказали, что я буду ходить, у меня чувствительность-то есть, ноги двигаются. Мне нельзя нагрузку делать большую, потому что не срастается шейка бедра», — отметила она.

Пострадавшая рассказала, что ей предстоит еще операция — вместо одной из костей поставят титановый протез.

Она также отметила, что люди не ожидают, что с ними может что-то произойти. Однако каждому в любой момент может упасть кирпич на голову.

«Ты мой кирпич на голову», — заключила она.