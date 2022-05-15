Twitter обвинил Маска в нарушении соглашения о неразглашении

Twitter обвинил миллиардера Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении. Об этом сообщил сам основатель SpaceX и Tesla на своей странице в соцсети. Обвинения, по словам миллиардера, последовали из-за его инициативы проверить 100 случайных аккаунтов «на ботов».

«Представитель Twitter только что мне позвонил, чтобы обвинить меня в нарушении их соглашения о неразглашении из-за проверки 100 аккаунтов на ботов! Это действительно произошло», — написал предприниматель.

До этого Маск сообщил, что сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании проверки, подтверждающей расчеты, согласно которым спам и фальшивые учетные записи действительно составляют менее 5% пользователей.

Многие эксперты сошлись во мнении, что такая причина нереалистична. Ведь боты есть практически везде, причем еще в большем количестве, чем в Twitter. Есть вероятность, что знаменитому инженеру просто не хватает денег для завершения сделки. При этом, несмотря на остановку сделки, говорить об отказе Маска от покупки Twitter пока не стоит, уверены специалисты. Соцсеть нужна миллиардеру, чтобы доносить свои идеи до максимально большого количества людей.