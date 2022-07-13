Twitter направил в суд иск против Маска

Миллиардера Илона Маска ждет судебное разбирательство. Twitter подал против него иск, чтобы заставить основателя Tesla и SpaceX приобрести соцсеть.

Исковые документы поступили в канцелярский суд штата Делавер, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы, переданные в канцлерский суд американского штата Делавер. Так в Twitter рассчитывают принудить Маска выполнить свои юридические обязательства и запретить дальнейшие нарушения.

«Twitter инициирует этот иск, чтобы <…> принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий», — сказано в иске.

Маск отказался покупать соцсеть, сославшись на право расторгнуть соглашение о слияние и не закрывать предусмотренную сделку. Причиной миллиардер назвал заниженные Twitter показатели по ложным и спам-аккаунтам.

В социальной сети в ответ анонсировали обращение в суд. По данным Bloomberg, интересы Twitter будет представлять компания Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK).